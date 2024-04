Dimite un concejal de Illescas (Toledo) que se ofrecía en redes como "esclavo sexual despreciable"

Contenido sexual antiguo protagonizado por el concejal de Juventud, Familia e Infancia de Illescas (Toledo) del PSOE ha provocado que presente su dimisión. El concejal se ofrecía en redes ofrecía como "esclavo sexual despreciable", según ha detallado 'La Razón'. El ahora exconcejal expresaba sus deseos para ser "humillado y usado como orinal".

Este contenido sexual fue grabado hace años antes de comenzar su carrera política. Fuentes municipales han confirmado a EFE que el pleno del 27 de marzo abordó la dimisión de David Gómez del Barrio por motivos personales. El exconcejal de 28 años entró al ejecutivo municipal tras las elecciones del 28 de mayo. Después de conocer la difusión del vídeo sexual "se ha alejado de la vida pública del municipio".

Los motivos de la dimisión son "personales" que afectan al ámbito privado de una persona anterior a su entrada en política, según las citadas fuentes. En este sentido, el equipo de gobierno de Illescas ha actuado "con diligencia" en la sustitución del edil. Gómez se exhibía sexualmente en redes y portales de sexo.

Según el citado medio, estaba "dispuesto a: ser expuesto, humillado, degradado, ser usado online y en la vida real, comer pollas, hacer de puta, ser usado como orinal, etc…". En este tipo de paginas incluso mostraba de forma pública su documento nacional de identidad (DNI) y su teléfono personal.

Cazan a un concejal teniendo sexo en una Iglesia en Elche

Un concejal del PP ha sido pillado manteniendo relaciones sexuales en una iglesia debajo de un trono de Semana Santa. La cofradía de la localidad alicantina están debatiendo si expedientar. Al parecer, ocurrió durante la madrugada. El concejal de Deportes y Policía habría accedido a la iglesia acompañado de una mujer mientras varios cofrades realizaban las tareas de preparación de los palios y los pasos para salir en procesión.

Hay un "malestar y enfado general", según ha revelado este miércoles 'El Plural'. En Elche denuncian que ocurrió debajo de uno de los pasos "mas adorados de la ciudad". Los presentes -según el citado medio- han denunciado que vieron al concejal, "que parece ser que iba con dos copas de más". Comenzó a "enrollarse" con la mujer delante de los parroquianos y después se metió debajo de uno de los tronos.

"Vieron cómo entró, lo conocían y vieron cómo se metía debajo del paso, estuvieron media hora, y cuando salieron él iba despeinado y la mujer iba bajándose la falda. A parte, los compañeros intentaron que saliesen, pero no salían", han detallado desde la cofradía. Además, algunos testigos lanzaron "descalificativos" contra el hombre y la mujer. "No iba en condiciones para entrar a una iglesia".

El concejal ha desmentido "tajantemente" lo ocurrido. En un comunicado ha asegurado: "No he cometido ningún acto de ninguna índole sexual en el interior de la iglesia y además he interpuesto una denuncia en el Juzgado (desde el 2 de abril de 2024) contra aquellos que han difundido este rumor malintencionado, que desmiento y sobre el que no existe ninguna prueba, ni ninguna denuncia".