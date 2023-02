Día de la pizza: 6 ingredientes aberrantes que nunca deberías incluir

Margarita, Cuatro quesos, Napolitana, Diávola, Barbacoa, Cuatro Estaciones, Calzone… ¡Hoy, 9 de febrero, es el Día de la pizza, uno de los alimentos más deseados en todo el mundo! Elaboradas con diferentes ingredientes, tipos de masa y horneado, la mayoría de las pizzas están exquisitas y tienen muchos defensores que no la quieren tratar como "comida basura".

Ahora bien, siempre hay personas en algunos países que quieren innovar y probar recetas culinarias un tanto peculiares... Aunque los expertos recomiendan no añadir más de tres o cuatro ingredientes, la tendencia que observamos es precisamente la contraria: cada vez hay más pizzas con más ingredientes y con mezclas más extrañas que jamás hubiésemos imaginado.

Si unes creatividad, imaginación e inventiva en una receta, el resultado puede ser una pizza extravagante que puede no gustar a todo el mundo. Si eres de mezclas raras o te apetece conocer algunos sabores raros de pizzas y qué ingredientes no deberías incluir, ¡te lo mostramos por el Día de la pizza!

¿Te apetece una pizza con berberechos?

Vale que la pizza con piña no guste a todo el mundo, pero... ¿pizza con berberechos? El expresidente de Islandia Guðni Th. Jóhannesson criticó la pizza hawaiana y aseguró que ellos le echaban productos de mar. Por ejemplo, la pizza de atún o anchoas nos gusta y está en la carta de muchos restaurantes, pero unir berberechos y mozarella nos parece un poco extraño.

¿Pizza de sushi? ¡Es posible!

¡Los amantes de la cocina japonesa e italiana están de enhorabuena porque han creado la pizza de sushi! Esta pizza, repleta de hidratos, es uno de los inventos preferidos por aquellos que adoran la cocina fusión. Es evidente que la mezcla gastronómica está más de moda que nunca. Y tú, ¿la probarías?

Pizza con nuggets de pollo: una combinación repleta de calorías

Si ya de por sí la pizza con todos sus ingredientes es un plato muy calórico, si le añades pollo frito la combinación es demasiado... ¡Ten mucho cuidado con las arterias, no es bueno abusar de los rebozados y la comida grasienta!

¿Pizza de alubias con espinacas?

Las alubias con espinacas son muy nutritivas, nos aportan proteínas, vitaminas y minerales esenciales. No hay nada mejor en invierno que entrar en calor comiendo un guiso así de rico. Pero... ¿si añadimos esta mezcla a una pizza? La combinación no parece muy exitosa ni sabrosa, sobre todo por las legumbres que no pegan demasiado con este plato italiano.

Mix de dulce y salado: Pizza con plátano

El plátano es una fruta que nos aporta carbohidratos, vitaminas, minerales, protege nuestro corazón, reduce la fatiga y el cansancio... Con todos estos beneficios, es normal que lo añadamos a nuestra dieta, pero emplearlo en una pizza no es un acierto.

Las pizzas raras se pueden encontrar en todas las partes del mundo. Todos podemos probarlas, pero también utilizar nuestra imaginación para crear las nuestras. Y a ti, ¿cuál de estas extravagantes pizzas te atreves a degustar?