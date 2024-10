Día Mundial de la Alimentación: ¿Lo que comemos cada año es mejor o peor?

Este miércoles 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y el equipo de Antena 3 Noticias ha salido a la calle para preguntar si comemos mejor ahora o lo hacíamos antes. Las opiniones han sido muy diversas en una jornada que reivindica la importancia de mantener una alimentación sana y equilibrada. También la necesidad de una buena gestión para evitar que la comida acabe en la basura. 800 millones de personas pasan hambre en el mundo.

En la calle, la gente está dividida: ¿Lo que comemos cada año es mejor o peor? Un señor dice "que se come mejor y hay más cultura de comer". Una Joven dice "que se come mucho peor y de peor calidad". Y otro cree "que se come igual que siempre".

Los que consideran que los alimentos son peores tienen claro el por qué. Un señor nos explica que "cada vez más usan más conservantes y eso afecta mucho a la salud". Y otro entrevistado dice "que los alimentos eran más naturales ahora son todos procesados".

Paro los expertos, es un problema de hábitos de consumo. Tamara Moya, nutricionista y dietista, indica: "Cada vez consumimos más productos preparados, comida rápida, comida con peor calidad nutricional". Una mujer coincide: "Solo comemos frituras y frituras, lo más rápido".

Casi todos indican que comprar buenos productos cada día es más caro. Un señor dice que es mucho más caro comprar que la cesta familiar es una locura. Y otro entrevistado "que está claro el precio de la comida ha subido".

Pero una dieta sana y saludable parece que no es difícil de conseguir. La nutricionista y dietista, Tamara Moya nos explica que hay que comer un 50% de verduras, un 25% de alimentos proteicos y un 25% de hidratos de carbono".

Naciones Unidos asegura que cerca de 800 millones de personas sufren desnutrición o pasan hambre. Y denuncia que se tira a la basura un tercio de los alimentos producidos.

