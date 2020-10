Hoy, 19 de octubre, celebramos el Día internacional contra el cáncer de mama 2020. Una jornada muy especial en la que hay que tomar conciencia de esta enfermedad que afecta a muchas mujeres mundialmente. Lo importante es detectar este problema a tiempo atendiendo a los síntomas del cáncer de mama más tempranos para evitar que vaya a más, así que la detección precoz es clave para su curación.

Además de llevar el típico lazo rosa por el Día internacional contra el cáncer de mama, también podemos apoyar esta causa de muchas maneras: colaborando en organizaciones y asociaciones, donando dinero para la investigación, animando a esas personas que lo están sufriendo en primera persona, etc. Una de las formas de sacar una sonrisa a esas mujeres es enviarles frases alegres, motivadoras y que les den esperanza porque ¡de todo se sale!

10 frases para enviar el Día internacional contra el cáncer de mama 2020

Si alguien está sufriendo cáncer de mama, lo mejor es estar a su lado, apoyarla en todo lo posible y en cualquier cosa que necesite. No obstante, puede que en algún momento su fortaleza decaiga y, en esta ocasión, estás tú para recordarle que es la mejor y que puede con todo. ¿Quieres sacarle una sonrisa enviándole frases de ánimo y esperanza? ¡Seguro que lo agradece! Te mostramos algunas que pueden gustarte para que puedas enviarlas el Día internacional contra el cáncer de mama 2020:

- Recuerda lo lejos que has llegado, no solo lo lejos que tienes que ir. Puede que no estés donde quieres estar, pero tampoco estás donde estabas.

- Nunca te avergüences de una cicatriz. Simplemente significa que fuiste más fuerte de aquello que intentó lastimarte.

- Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces, más inteligente de lo que piensas y el doble de bella que nunca hubieras imaginado.

- La actitud mata cualquier cáncer. Lucha, sonríe...¡cuídate!

- ¡Las personas luchadoras y valientes son quienes nos inspiran! Nunca lo olvides. ¡Feliz Día internacional contra el cáncer de mama 2020!

- Tener cáncer te hace tratar de ser mejor en todo lo que haces y disfrutar cada momento. Te cambia para siempre. Pero puede ser un cambio positivo.

- No todas las heroínas llevan capa. Son las guerreras que luchan cada día por su vida con coraje, esperanza y valentía.

- "Ama la vida. Defiéndela. Revísate. Lucha por cada día. Vale la pena". (Mónica Monreal).

- Todos los días son rosas. Días de mujeres fuertes que no caminan solas porque 19 de octubre son todos los días, ¡y juntas se puede!

- No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres.

Además de enviarle alguna de estas frases, siempre puedes llamar a esa persona que está pasando la enfermedad, escribirle una carta, mostrarle tu apoyo… En todo tipo de cáncer, la actitud y la mente positiva es muy importante. ¡Feliz Día internacional contra el cáncer de mama 2020!