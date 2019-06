La DGT no sancionará por fumar en el coche, pero apoya que Sanidad lo prohíba

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha dicho este martes que su departamento no tiene sobre la mesa ninguna medida relacionada con el tabaco al volante, pero apoyará si el Ministerio de Sanidad prohíbe fumar en los coches por razón de salud pública. "Nos encanta esa norma", ha enfatizado Navarro en declaraciones a los periodistas durante la presentación de la campaña de seguridad vial 'En la carretera, cerveza SIN'.

De todos modos, Tráfico no tiene prevista ninguna medida al respecto, aunque reconoce que fumar mientas se conduce es "peligrosísimo", toda vez que supone una distracción que puede provocar accidentes. Aún así, Navarro ha sido tajante al asegurar que "no nos sentiríamos cómodos con la imagen de la Guardia Civil persiguiendo a fumadores". Navarro ha insistido en que este asunto no está en su agenda y ha constatado la evidencia de que fumar distrae.

Cataluña prohibirá fumar dentro de los coches y en estadios al aire libre

El gobierno catalán va a elaborar una nueva Ley de Adicciones, que espera que pueda entrar en vigor dentro de un año y que prohibirá fumar dentro de los coches, tanto si viajan niños como si no, y en las instalaciones deportivas y paradas de transporte público al aire libre.