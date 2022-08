La Dirección General de Tráfico (DGT) se podría estar planteando la posibilidad de eliminar el ámbar de los semáforos que afecten a pasos de peatones, conservando únicamente la luz roja y la verde. En su revista, este organismo ha hecho un publicación bajo el título "El peligro está en ámbar". En el artículo, se argumentan todos los motivos por los que el ámbar pone en riesgo la vida de muchos peatones y aporta datos sobre los atropellos en relación a este hecho.

La DGT reflexiona sobre quién no se ha llevado más de una vez un susto al cruzar la calle por un paso de peatones en verde y ver que un vehículo no frenaba. Muchos de estos casos se producen ya que el semáforo de los coches se encuentra en ámbar en el momento que el de los peatones está en verde, ofreciéndoles así la posibilidad de continuar si no se encuentra ningún peatón que quiera pasar.

Según datos de este organismo, en 2020, 35 peatones fallecieron a causa de un atropello en paso de peatones con semáforo y 198 fueron hospitalizados. El año anterior a la pandemia (2019), estas cifras aún fueron mayores, dejando 47 fallecidos y 317 heridos hospitalizados por atropellos de este tipo.

Alta peligrosidad para los peatones

La fundación británica Safer Roads Foundation (SRF) ha estudiado la alta peligrosidad para los peatones en los semáforos con luz ámbar intermitente. Con los resultados de dicho estudio, esta fundación consiguió modificar la normativa con la colaboración del Departamento de Transporte de la ciudad de Londres. Allí, se han cambiado los semáforos a formatos de secuencia rojo y verde, con indicadores de cuenta regresiva para peatones”, según ha afirmado Michael Woodford, presidente de SRF.

Según SRF, España es el único país del mundo que aún sigue teniendo esa fase ámbar intermitente para vehículos a la vez que la luz verde para los peatones. Desde esta fundación se plantea, como posible solución para estos pasos de cebra, el cruce en dos etapas separadas: “donde ya está dividido en esas dos etapas, casi todos permiten reducir los tiempos para los peatones y así eliminar el tiempo de ámbar parpadeante para los conductores. Debemos evitar la situación de tener peatones cruzando con “hombre verde”, mientras los vehículos inician la marcha al ver la luz ámbar parpadeante”, ha explicado el presidente de SRF.

Por el momento, no hay una decisión definitiva y oficial sobre la eliminación del ámbar en este tipo de semáforos pero la intención de la DGT apunta a una futura eliminación con el objetivo de evitar muertes en carretera.