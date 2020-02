La DGT culpa a los conductores "que no se han enterado o han tomado decisiones inapropiadas" ante la nevada

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha asegurado que la DGT llevaba avisando desde el viernes por la mañana, a través de paneles y en redes sociales, de los riesgos de circular con la nevada, pero "ha habido conductores que no se han enterado o han tomado decisiones inapropiadas". En una rueda de prensa en la sede central de la DGT, Serrano ha respondido así a las críticas recibidas después de que miles de personas quedaran atrapadas anoche por la nieve en varios tramos de la AP-6 en Ávila, Segovia y Madrid.

Aunque después ha matizado que "no es cuestión de buscar culpables", Serrano ha señalado a los conductores y también ha apuntado que ha sido una nevada "excepcional", con un espesor de 40 centímetros que afectó a 20 kilómetros de autopista. "Se anunció con antelación y se recomendó con insistencia que no se circulara el sábado por tarde por las vías afectadas, pero desgraciadamente no fue así", ha dicho Serrano, tras puntualizar que su departamento aprendió la lección después de los problemas que hubo el año pasado en Valencia y Albacete.

"Hemos sido sumamente conservadores antes de cortar las vías para evitar su colapso, pero a pesar de eso, muchos vehículos iban sin cadenas, y ha habido accidentes relacionados con el hielo y la nieve, que hacen que las autopistas se colapsen y las quitanieves no puedan acceder", ha criticado.

En su opinión, los medios disponibles para rescatar los vehículos atrapados en la AP-6 "han sido más que suficientes", ya que se desplazaron dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Segovia, León y Zamora. "No se ha escatimado en recursos ni en horas", ha dicho el máximo responsable de la DGT, que ha asegurado que tanto él como el subdirector de operaciones y técnicos del departamento han estado "toda la noche" trabajando y los ocho centros de la DGT en España han permanecido abiertos.