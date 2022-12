Devuelven en buen estado al niño Jesús robado del pesebre de Barberá del Vallés, Barcelona

La noche del 28 de diciembre desaparecía el niño Jesús del pesebre de Barberá del Vallés (Barcelona), pero esta vez no era cosa de los agentes de Policía, quienes lo recogían cada noche para llevarlo a comisaría. En esa noche, unos individuos decidieron robar la figura para más tarde publicar el vídeo en redes sociales y exigir 10.000 euros por su recuperación. Ha sido en las últimas horas cuando, finalmente, el niño Jesús robado ha sido devuelto.

La figura no ha sufrido ninguna vandalización grave y en la actualidad se está limpiando. Desde el Ayuntamiento, han agradecido que todo haya quedado en una broma y que la ciudadanía barberense pueda volver a disfrutar del pesebre al completo. Por lo visto, los autores del robo han anunciado la devolución de la figura a través de la misma red social. El niño Jesús ha sido encontrado en una papelera cercana al Ayuntamiento y se ha procedido a su limpieza, ya que presentaba suciedad y algún rasguño propio de lo sucedido.

Desde el consistorio han confirmado además que la figura será devuelta a su lugar en el pesebre en las próximas horas y que el protocolo y mecanismo policial será el mismo. Agentes de la Policía serán los encargados de llevar la figura a comisaría cada noche con el objetivo de custodiarla.

Un secuestro exprés

Varios jóvenes colgaron en el día de ayer un vídeo en redes sociales ocultando su rostro con gorras y gafas de sol y confesando que eran los autores del secuestro. Aseguraron que "la policía no es capaz de cuidar al bebé" y que "no aparecerá con vida" sino reciben "10.000 euros" por su rescate. Durante el vídeo, "los secuestradores" muestran una cuchara de cocina de madera junto a la figura mientras explican que "esta noche el bebé no duerme en comisaría".

En esa grabación también aparece el momento en el que roban la figura de los brazos de la figura de su madre María y salen huyendo en patinete eléctrico con rapidez. Estos días el niño Jesús de la localidad se había hecho muy popular porque cada noche una patrulla de agentes de la Policía Local lo recogían del portal y lo llevaban a comisaría para protegerlo de un posible robo. Justamente ese asalto se ha producido tras darse a conocer este dispositivo policial ya bautizado como "la operación niño Jesús".

Debido a esto, muchos sospecharon que podría tratarse de una broma de mal gusto, hecho que se ha confirmado en las últimas horas.