El sacerdote detenido por enviar un vídeo sexual a una menor fue investigado hace una década

Un sacerdote de Valladolid ha sido arrestado acusado de enviar un vídeo de contenido sexual a una menor de 14 años. Hace 10 años le investigaron por ponerse en contacto con otra niña a través de redes sociales y decirle, entre otras cosas, que estaba "tremenda". En aquel momento, el arzobispado le apartó de sus funciones pero volvió a ejercer, y ahora daba misa en una céntrica iglesia de Valladolid.

El pasado domingo poco antes de la misa de las 12:00 horas el sacerdote fue detenido y prestó declaración en comisaría. Los feligreses comentan que estuvieron 20 minutos esperándolo y no sabían por qué no llegaba. A la misa de la 13:00 horas su sustituto llegó a pedir por él porque estaban muy preocupados. Algunos de los feligreses comentan: "No me lo esperaba, parecía que viviera mucho del sacerdocio".

Cuando hace diez años mandó mensajes subidos de tono a una menor a través de una red social, el caso se archivó, le apartaron de los menores y le trasladaron a la iglesia del cementerio.

"Espero que la iglesia le expulse", decía un feligrés. En este momento se encuentra en libertad con cargos, le han impuesto medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima y además, debe comparecer una vez al mes en el juzgado.