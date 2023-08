Detenidos dos miembros de seguridad por no dejar entrar a una mujer musulmana en una piscina municipal de Valencia

La policía Nacional de Valencia ha detenido a dos trabajadores de la piscina municipal de Benicalap por no dejar entrar a una mujer musulmana con velo. Se les acusa de un delito contra los derechos fundamentales, y ya han pasado a disposición judicial.

Todo ocurrió el pasado 4 de julio cuando Fadila fue a la piscina de Benicalap a bañarse con sus hijos de 5 y 8 años, y una amiga. Cuando llegó a la puerta, desde un principio, los miembros de seguridad no le dejaron entrar. "Llegué a la puerta, mi amiga pasó pero a mi no me dejaron. Me preguntaron si llevaba bañador y les dije que no, que solo venía para que se bañaran mis hijos. Entonces me dijeron que no podía pasar", recuerda.

A pesar de intentar razonar, los trabajadores se negaron a dejar pasar a Fadila y a sus hijos; mientras ella veía otras que mujeres, entre ellas su amiga, podían pasar sin problemas a pesar de no llevar puesto el bañador.

"Vete a tu puto país"

Al ver que no podía entrar, la mujer de origen musulmán pidió explicaciones, y los trabajadores de la piscina le contestaron con insultos: "Vete a tu puto país", "qué asco de ropa lleváis", "iros a parir a vuestro país", "como des un paso más te doy una que no te levantas del suelo", fueron algunos de los muchos improperios que recibió Fadila ante la presencia de sus hijos de 5 y 8 años.

El ayuntamiento de Valencia ha abierto hoy mismo una investigación a la empresa concesionaria de la piscina municipal, para esclarecer los hechos.

Los hechos recuerdan en parte a lo vivido por otra mujer musulmana en Barcelona a quien el chófer el autobús público en el que viajaba junto a sus dos hijos la insultó y agredió, al parecer, por llevar velo.