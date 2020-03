Detenido un joven en Madrid por conducir por la acera

El conductor graba su conducción temeraria y hace gala de ello en redes sociales. "Yo me voy por aquí porque a mi la policía me come los huevos" se le oye decir en el vídeo mientras conduce por la acera por un tramo del Paseo de la Castellana, en Madrid.

Trataba de esquivar las retenciones de tráfico provocadas por la manifestación de Policías y Guardia Civil, en Madrid, del pasado martes.

Después de grabar su fechoría lo subió a sus redes sociales y gracias a ello ha podido ser identificado. Ya está detenido acusado de un delito de conducción temeraria.