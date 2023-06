Detenido un propietario tras denunciar la okupación de su casa: "Me quitaron las llaves y se las entregaron"

"Se presentó con la Policía, que me echó de la vivienda, me quitó las llaves originales y se las entregó a este señor y me llevó detenido". Es el testimonio de Ricardo Román, un vecino de Sevilla al que le han okupado la casa. La Policía Nacional lo detuvo y le entregó las llaves al okupa cuando quiso denunciarlo.

Ricardo lleva denunciando esta situación desde el año pasado. "El día 2 de diciembre fui a meter la llave y ya estaba este señor dentro", explica. La vivienda es su única casa en propiedad junto a su hermana y se ve obligado a vivir de alquiler a pesar de que actualmente se encuentra en el paro.

Ese día acudió a la vivienda y, al introducir la llave, no pudo abrir. Pensó que su hermana se había dejado la llave en la cerradura y llamó a un cerrajero. En aquel momento, apareció un hombre y mostró un supuesto contrato de alquiler y aseguraba que era el actual inquilino. Ricardo sostiene que ese contrato es falso, tal y como afirma el auto judicial tras su arresto.

"Este señor se fue con unas bolsas y una mochila. Pensé que se había ido", asegura. Pero volvió con la Policía, "que me echó de la vivienda, me quitó mis llaves originales de la vivienda y se las entregó a este señor".

Para la sorpresa de Ricardo, el okupa de su casa no es un desconocido, sino que llevaba viviendo en el piso de enfrente siete años. "Ocupó la vivienda tras firmar una suspensión de condena por delito de usurpación", explica.

Ricardo indica que el okupa, además, está subarrendando habitaciones para lucrarse de ello y que cobra una pensión de unos 900 euros.

"Hemos tenido que retirar en un par de ocasiones anuncios en páginas de alquiler de pisos turísticos porque ha estado alquilando habitaciones", asegura.

Ricardo y su familia siguen esperando poder recuperar su vivienda, que sigue actualmente okupada. Solicitaron el desalojo del okupa en el juzgado, pero no han recibido ninguna decisión sobre el tema.