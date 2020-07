Los Mossos d'Esquadra han informado de la detención del autor del ataque a una mujer y a su hija con sosa cáustica en en Sant Feliu de Guíxols (Girona), la misma localidad donde se produjo la agresión.

"Hemos detenido esta mañana en Sant Feliu de Guíxols al hombre que el lunes agredió con sosa cáustica una mujer y su hija menor de edad", han publicado los Mossos en su cuenta oficial de Twitter.

Por el momento no han transcendido más detalles de la operación. Los Mossos han dado aviso de la detención a la pareja de la víctima, que se encuentra en el hospital acompañando a su mujer y su hija, afectadas por las quemaduras.

El hombre detenido había sido denunciado hasta el siete ocasiones por acoso. La mujer, que permanece ingresada en el hospital Vall d'Hebron, contaba ayer que conoció al hombre a través de la niñera de sus hijas.

"Me acosaba mucho. Siempre me decía que si no estaba con él me iba a quemar y a sacar los ojos. Hasta que no lo ha hecho...hasta que lo ha conseguido", decía en un vídeo grabado desde la cama del centro.