Un detenido y casi 3.500 desalojados en botellones en Barcelona a pesar del refuerzo policial

En Barcelona, algunas calles cercanas al Born estaban anoche tan abarrotadas que los Mossos tuvieron que impedir el acceso y desalojar a las miles de personas que estaban concentradas. Hubo quien se enfrentó a los antidisturbios que ayer reforzaban el despliegue policial. El enfrentamiento acabó con una detención por desobediencia.

Se había ampliado el horario de los bares, pero los botellones descontrolados volvieron a repetirse en algunas zonas de la ciudad. No eran ni las 12 de la noche e incluso algunos bares no habían ni cerrado y ya se veían imágenes de aglomeraciones en diferentes puntos de la ciudad en el paseo de Lluís Companys y en el paseo del Born. De nuevo, la Barceloneta volvió a convertirse en espacio de masificaciones.

Además, en la playa de Sant Miquel ayer por la noche se concentraron hasta 1.500 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad extranjera. En el dispositivo conjunto entre Guàrdia Urbana y Mossos se tuvo que desalojar hasta a 3.500 personas. La noche también acabó con un detenido por desobediencia y por diferentes denuncias interpuestas por los propios agentes por no cumplir con las mediadas de seguridad contra el coronavirus como no llevar mascarilla o no respetar las distancias.

Continúan los incidentes

Una semana más no se ha podido evitar que se repitan aglomeraciones, a pesar del refuerzo del dispositivo policial con agentes antidisturbios. Se vieron imágenes de botellones, aglomeraciones y gente sin mascarillas. A pesar de que no era ni medianoche, en el Born centenares de personas salían a la calle a beber.

La noche ha terminado con una persona detenida por desobediencia y 40 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. Aún así, los Mossos han dicho que las aglomeraciones de este sábado se han reducido un 60% respecto al anterior, aunque han precisado que mucha gente ha salido de la ciudad ahora que no hay cierres perimetrales por el puente de pascua que se celebra en Cataluña.