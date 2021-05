La detective contratada por el padre de las niñas desaparecidas en Tenerife para espiar a su exmujer asegura que "era un caso normal"

Antena 3 Noticias ha contactado con la detective que contrató Tomás Gimeno, el padre que presuntamente ha secuestrado a sus hijas en Tenerife. La mujer ha confirmado que fue contratada por Gimeno para investigar a su exmujer. Los investigadores investigan el móvil del padre y barajan incluso la opción de que siga escondido en Tenerife.

Era un encargo personal

Se ha resuelto el misterio del detective contratado por Tomás Gimeno, el padre de Anna y Olivia desaparecidas hace más de dos semanas en Tenerife. Todas las líneas de investigación continúan abiertas después de 2 semanas sin noticias de Tomás, ni de las niñas, este martes declaraba ante la Guardia Civil, la detective privada que contrató Gimeno en julio del año pasado para que investigara a su pareja y madre de las niñas desaparecidas en Tenerife, Beatriz Zimmerman.

La detective asegura que no descubrió nada extraño, que se trató de un "caso normal" como muchos que llegan a su despacho para conocer los movimientos de su pareja y que no se había puesto en contacto antes con la Guardia Civil porque no había reconocido a Tomás en la primera foto que se hizo pública.

Recalca que era un encargo legítimo por el vínculo que existía entre ambos. En el transcurso del trabajo no detectó ningún delito aunque no revela detalles por el secreto de sumario. Se confiesa impactada por el caso y por no haber reconocido en los primeros días a su cliente.

Siguen abiertas todas las hipótesis

Los investigadores del caso de las niñas desaparecidas en Tenerife mantienen abiertas varias hipótesis. A la espera del sónar para encontrar o descartar pistas que lleven al paradero del padre y de sus hijas, la Guardia Civil considera que Tomás podría seguir en Tenerife tras un primer análisis de su teléfono móvil.

De momento se centran ahora en los resultados del sonar que rastreará con mayor precisión la zona donde apareció la embarcación de Tomás a la deriva y que está pendiente de llegar a Tenerife, pero también en su móvil, que tras un primer análisis, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) especializados en telecomunicaciones, no han encontrado llamadas o mensajes que verifiquen que el padre de Anna y Olivia, tuviera algún cómplice para que los ayudara a huir de la isla, esto último ha reforzado la hipótesis de que nunca hayan salido de Tenerife.