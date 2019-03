Detectan la bacteria de difteria a ocho niños cercanos al contagiado en Girona

NO HAN ENFERMADO GRACIAS A LA VACUNA

La Agencia de Salud Pública de la Generalitat ha detectado la bacteria de la difteria en ocho niños que han estado en contacto con el menor de seis años contagiado en Olot. Los pequeños no han desarrollado la enfermedad gracias a que están vacunados, pero se les ha obligado permanecer en su casa para no contagiar al 3% de los niños que no lo están en la comarca.