Se desploma la cubierta de un polideportivo del barrio de San Ignacio de Bilbao

La cubierta de las pistas de pádel de Polideportivo del Barrio de San Ignacio de Bilbao se ha desplomado a primera hora de esta mañana, por motivos que aún se desconocen. En el momento del incidente, en torno a las siete de la mañana, no había usuarios en esa zona de las instalaciones. No se han producido heridos.

Muchos vecinos se despertaron con un “ruido tremendo” y prolongado. Poco después, descubrieron, con sorpresa, que procedía de las instalaciones municipales. El tejado que cubría las pistas de pádel había caído hacia dentro sobre el suelo.

"Hemos escuchado un estruendo enorme", comenta un vecino y habitual usuario. "Era tan grande que sabíamos que no podía ser un trueno, era como si algo grande se hubiese caído. Llevaba a la niña al colegio y se ha asustado mucho".

"Cuando me he enterado de lo que era me he quedado muy sorprendido. Hace solo unos días estaba jugando un partido con unos amigos en esas pistas de pádel", ha explicado.

Otros vecinos recuerdan que ha sido una suerte que todo haya ocurrido a primera hora de la mañana. “Si llega a ser por la tarde hubiera habido una avería horrible”, resalta una mujer. “Ahí a esas horas está todo lleno de niños jugando al tenis o al pádel”. Otra se acordaba de las trabajadoras de la limpieza, “menos mal que empiezan pronto que si no les hubiera pillado”.

Renovado hace más de 10 años

El Ayuntamiento investiga ahora las causas de este desplome. El Polideportivo fue renovado hace más de diez años. En concreto, las pistas tienen tan solo trece años. El Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha acercado al lugar y ha declarado que se trata de una instalación “relativamente nueva y que habrá que ver qué es lo que ha ocurrido”.

Una de las posibilidades que se barajó en un principio es que la cubierta, que alberga varias placas solares, pudiera haber caído por las intensas lluvias de la madrugada, posteriormente los equipos de emergencia han indicado que todo apunta a que el desplome de la cubierta podría deberse a fallos estructurales. Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas.

Bilbao Kirolak procederá a la devolución del dinero de las reservas y cursos afectados por el suceso. Y se está poniendo en contacto con las personas que tenían reserva de las pistas en los próximos días. El resto de las instalaciones se pueden usar con normalidad.