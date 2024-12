El desgarrador testimonio de Pepica, mujer de 89 años que perdió su casa en la DANA: "Me salvó la vida"

Se ha localizado en Paiporta el cadáver de uno de los desaparecidos tras el devastador paso de la DANA en Valencia. Lo han encontrado en el jardín de una casa abandonada. Son ya 223 los muertos por la riada y quedan aún tres personas por localizar. El hallazgo coincidía con la visita al Congreso de varios familiares de las víctimas. Han entregado casi 65.000 firmas para pedir Justicia. Lo hicieron ataviados con monos de trabajo y las botas manchadas de barro.

La DANA supone un antes y un después en la vida de miles de personas. Por ejemplo, en la vida de Sara y en la de su abuela Pepica. Tiene 89 años y es de Picanya. Su casa fue arrasada y sus nietos quieren devolvérsela con la campaña 'Una casa para Pepica'. Ha atendido junto a su nieta Sara Espinosa a Antena 3 Noticias este viernes.

Pepica rompe a llorar al comienzo de la entrevista. "La casa de mi abuela donde vivía con su hijo, mi tío, estaba en Picanya. Estaba al lado del barranco y la riada se lo ha llevado todo", relataba su nieta. Ahora Pepica vive con Sara en Torrent. Quiere volver ya a su casa tras el devastador suceso, aunque "aún queda un poquito".

A la mujer de 89 años le salvó uno de sus hijos: "Mi tío José, viven los dos juntos. Ese día salió una hora antes de trabajar y estaba allí con ellas. "Me salvó la vida", dice Pepica entre lágrimas. "Porque tuvo que romper toda una pared para sacarme de ahí dentro", exclamaba desconsolada.

La abuela de Sara "tiene un poco de alzhéimer y esto la tiene un poco desubicada". Ahora mismo necesitan "que lleguen las ayudas porque todavía no han llegado ninguna de las ayudas del Gobierno ni de la Comunidad Valenciana ni de nada". "Ahora mismo la casa sigue igual que el día 29 de octubre, no se ha movido ni una sola piedra". "Ella necesita estar en su casa tranquila", comentaba su nieta. "Este año no tengo ganas de navidades", decía apenada la mujer que ha perdido su casa. "Ahora tenemos que salir para adelante, no nos queda otra", sentenciaba la nieta de Pepica.

Mazón pedirá un Plan Nacional contra Inundaciones

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, va a solicitar la elaboración de un Plan Nacional contra Inundaciones en la Conferencia de Presidentes de este viernes. Este plan se trata de una medida para recoger todas las zonas con peligro de inundación de España. Además, Mazón también va a solicitar un fondo de financiación extraordinario de solidaridad para que se puedan recibir ayudas sin burocracia ante cualquier tipo de catástrofes.

El dirigente ha explicado que hará estas dos propuestas "urgentes" y que, a su juicio, no solo tienen que ver con la DANA que recientemente ha afectado especialmente la provincia de Valencia, sino con "aprender" de lo que ha ocurrido. "Con la experiencia valenciana sería un grave error no haber aprendido todos y no poner desde ya los medios para que se puede evitar", ha expresado.

