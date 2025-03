Familiares de víctimas de la DANA, ante la jueza: "El edificio colapsó, mi marido desapareció y mi hijo falleció en el acto"

Ana María Coll es familiar de dos víctimas mortales y además vivió en primera persona la tragedia de la DANA. Es vecina de Sot de Chera y la noche de la riada estaba en el edificio donde su marido trabajaba con él y sus dos hijos: "Nos pilló de sopetón, colapsó la finca de cuatro alturas, fue un tsunami, mi marido fue arrastrado por la tromba de agua, desapareció, mi hijo Javi murió en el acto, le cayó una viga encima y lo mató. Mi hija y yo sobrevivimos a la caída, estuvimos toda la noche con lluvia y mucho frío entre los escombros y con el cuerpo de mi hijo de tres años a nuestro lado".

Ana María ha acudido a declarar con las fotos en la mano de su niño de 3 años y de su marido de 51 y ha esbozado ante los periodistas un duro relato: "El cuerpo de mi marido apareció el 25 de noviembre en Vilamarxant y mi hijo fue incinerado diez días antes, el pequeño fue enterrado con su padre, los dos se llamaban Javier".

Ana María relata: "Pido justicia, no quiero su perdón, quiero que dimita, abandonó su trabajo (en relación a Mazón), que tenga dignidad y vergüenza".

Han declarado familiares de cinco víctimas de la DANA

Hasta la Ciudad de la justicia de Valencia se han acercado hoy a petición de la jueza varios familiares de 5 de las 227 víctimas a prestar declaración. Cuenta Fernando Ferrari: "Mi cuñada es Eva Canut y yo vengo a acompañar a mi hermano y a mi sobrina Andrea en este trago tan duro que están pasando. Lo que le han expuesto a la juez es lo que sucedió. Mi cuñada volvía de trabajar en el polígono de la Reva en Riba-roja, había finalizado su jornada laboral, iba en el coche con una compañera en dirección a Valencia y en un momento dado, al ver la fuerza de la riada se subieron encima del vehículo, después, un golpe de agua la empujó y se la llevó. Eran las 19.40h, antes obviamente de que sonara la alarma, su compañera afortunadamente salió con vida".

Coinciden los familiares de víctimas que a lo largo de todo el mes están acudiendo a declarar, que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra, les pregunta e incide siempre en el tema de las horas y las llamadas que realizaron el 29 de octubre al 112: "Mi hermano y su hija llamaron casi 200 veces y nunca obtuvieron respuesta, yo mismo también llamé y no lo cogían. Ellos lo tienen todo documentado, llamadas, conversaciones, capturas de pantalla, vídeos del momento... No entiendo cómo un servicio de emergencias no es capaz de albergar tantas llamadas y de dar solución, ¿para qué sirve entonces ?". Es la reflexión que hace Fernando Ferrari.

A preguntas de los periodistas y a las puertas de la Ciudad de la Justicia el cuñado de Eva Canut aclara: "La Generalitat Valenciana no ha indemnizado a ninguna víctima ni nadie ha llamado a las familias. Desde el Gobierno de España sin embargo, sí han indemnizado a las familias y sí han llamado para ver si habían recibido el dinero y para saber cómo estaban y si necesitábamos cualquier cosa".

En algo coinciden los familiares de las víctimas de la DANA: "Queremos agradecer a la jueza Nuria Ruiz la empatía que ha tenido hoy con mi hermano y mi sobrina. Es su trabajo, pero se agradece mucho todo lo que está haciendo, es el sentir de todos nosotros", dice Fernando.

De hecho, la jueza de la DANA que sigue avanzando en su trabajo por conocer la verdad, ha encargado hoy un informe sobre las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana a la Guardia Civil. Una documentación que deberá especificar datos sobre los empleados y quienes estuvieron presentes y a qué hora el pasado y fatídico 29 de octubre.

