La desconexión del trabajo está suspensa en España: Madrid, Galicia y Comunidad Valencia lideran el ránking de los que menos desconectan

La desconexión digital sigue siendo un reto en España, especialmente durante el verano, cuando el 65% de los profesionales continúa atendiendo cuestiones laborales fuera de su horario, según el reciente Estudio de Bienestar y Salud Laboral en España elaborado por Edenred. Este mismo indica que el 13,4 % de los encuestados reconoce atender llamadas o mensajes de manera habitual fuera del horario laboral, mientras que un 51,3 % lo hace ocasionalmente. Solo un 35,2 % afirma desconectar por completo. Y es más: Madrid, Galicia y Comunidad Valenciana encabezan el ránkig de conexión al trabajo fuera del mismo.

Ojo porque también es una cuestión con corte generacional: en concreto, los profesionales más jóvenes, Generación Z (18-24 años) y Millennials de 25 a 34 años, son quienes menos logran desconectar, ya que un 66,7 % y un 71,4 %, respectivamente, afirman atender comunicaciones fuera del horario laboral.

A esto se suma la advertencia de la empresa gallega Legalpin, que señala que notificaciones electrónicas como el buromail son legalmente válidas aunque se reciban en vacaciones, lo que plantea, de nuevo, abrir el debate sobre el derecho al descanso, ya existente por los anteriores datos.

¿Qué ocurre si me llega un buromail en vacaciones?

Es difícil desconectar del trabajo, está demostrado. Pero, además, hay ciertas obligaciones que, pese a estar en vacaciones, sí que es importante saber que se deben de atender de igual modo. Es el caso de los buromails, esto es, un burofax enviado por correo electrónico.

Desde la compañía gallega Legalpin (encargada precisamente en comunicaciones digitales certificadas) indican que “las vacaciones no detienen obligaciones legales”. Desde la corporación explican que, aunque el destinatario decida no abrir el mensaje, el buromail se considera entregado y, a efectos legales, la notificación se da por entregada.

“Algunas personas creen que si no abren el buromail evitan ser notificadas, pero la realidad jurídica es distinta. Lo relevante es que el mensaje haya llegado al buzón del destinatario”, explica el director general de Legalpin, Javier Meizoso.

¿Qué dice la ley sobre la desconexión digital y los buromails?

En España, las notificaciones electrónicas fehacientes (como es el buromail) se rigen por principios similares a los de un burofax. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que el rechazo o la falta de apertura de una notificación no impide que esta produzca efectos legales, siempre que se haya demostrado su correcta entrega.

Esto significa que, aunque el empleado esté de vacaciones, si el buromail llega con éxito a su dirección, el plazo para responder o impugnar (por ejemplo, en caso de un despido) empieza a contar desde el momento de la entrega, aunque no se lea inmediatamente. Y ello no choca, indican desde Legalpin, con la ley que reconoce el derecho a la desconexión digital durante las vacaciones. Sin embargo, esto no invalida las notificaciones fehacientes. Lo que sí implica es que el trabajador no está obligado a responder durante sus vacaciones, aunque los plazos legales hayan empezado a correr desde la misma notificación.

Esto supone otro problema: el plazo corre desde que se recibe el buromail, independientemente de que se haya o no leído y/o respondido. Por ejemplo, si un despido se comunica mediante buromail el 5 de agosto y el empleado regresa de vacaciones el 20, el plazo de 20 días hábiles para impugnarlo ante los tribunales ya se está computando desde el 5, con independencia de que lo haya abierto o no.

Desde luego, aunque el buromail no descanse, el trabajador sí lo hace. Por ello, se hace un llamamiento a las empresas para velar y proteger los derechos de los trabajadores y no utilizar esta situación en su contra.

