Desarticulada una red especializada en organizar matrimonios de convenciencia en Madrid

La Policía ha logrado desarticular una red especializada en organizar matrimonios de conveniencia. Hay once detenidos y otros tres miembros de la banda están en busca y captura. Acordaron más de 500 bodas cobrando 6.000 euros por cada una de ellas.

abía días con hasta tres ceremonias, con unos esperando a que otros terminaran para que les tocara el turno. Y

lo curioso es que la población en esa localidad es de unos 600 habitantes.

En elun pueblo a unos 55 kilómetros de Madrid, se han celebrado 210 bodas. H

Iban a casarse a Ambite pero no vivían allí y, como cuentan los vecinos, la mayoría de esa gente no eran españoles. De hecho, aseguran que hace años que no hay bodas de gente del pueblo.

Por eso, la Policía comenzó a sospechar a raíz de casos como los de jóvenes egipcios que están viviendo en Francia y contrajeron matrimonio con mujeres españoles de etnia gitana pero ya de una edad avanzada. Cobraban 3. 000 euros por una pareja de hecho, y 6.000 si era matrimonio.

La trama se extendía por otros municipios de Madrid, Toledo y Guadalajara. Se tiene constancia de hasta 527 matrimonios de conveniencia y la operación sigue abierta.

De los catorce integrantes de la banda, tres continúan en busca y captura. Se les acusa de haber cometido tres delitos: falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y también pertenencia a organización criminal. Se enfrentan a una multa que puede llegar a los 10.000 euros y a la expulsión del país.