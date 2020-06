Desalojan un club de fútbol en Tenerife con 45 personas de fiesta y en el bingo durante el confinamiento del coronavirus

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tuvo que atender la llamada de varios vecinos que se quejaban del escándalo que se escuchaba dentro del Club de fútbol San Andrés. En plena desescalada del coronavirus parecía que no se respetaban las medidas del desconfinamiento.

Así fue, cuando llegaron encontraron una fiesta en la que se reunían decenas de personas. Durante el desalojo se contabilizaron 45 asistentes al evento celebrado como si la pandemia por coronavirus no existiera. en la capital tinerfeña, cuando se celebraba una fiesta que reunía a unas 45 personas.

Ni mascarillas, ni distancia de seguridad, ni aforo...

Los asistentes se repartían entre la zona del bar y el bingo. En el local no se habían tomado ninguna de las medidas de seguridad pertinentes ante el coronavirus, no se disponía de geles hidroalcohólicos ni se mantenía la distancia de seguridad adecuada.

Los agentes abrieron un acta de infracción por no cumplir las medidas recogidas en el estado de alarma y trasladaron el caso a la Policía Nacional por posible juego ilegal.

El mapa de los rebrotes crece

No es el único caso de incumplimiento de las normas de las autoridades, en las últimas horas ha aumentado el mapa de los rebrotes por la falta de responsabilidad de algunas personas que no entienden que su actitud puede contribuir a aumentar los casos de contagios cuando aún no hay vacuna. Uno de los más llamativos ha sido la celebración de un cumpleaños en Córdoba al que asistió un príncipe belga.