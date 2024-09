La denuncia de Nahia, una adolescente sorda que no tiene intérprete en el aula: "¿Cómo me voy a comunicar?"

Nahia, una adolescente sorda, denuncia que ha tenido que comenzar el curso escolar sin intérprete porque está de baja y no hay nadie en la bolsa de empleo que lo sustituya

Mediante una publicación en sus redes sociales, Nahia García, una joven de Vitoria de 15 años, ha denunciado en tono irónico que no puede recibir las clases en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros porque “esta semana no hay intérprete”. Dos días después de que comenzara el curso en el Instituto Lakua de la capital de Álava compartió un vídeo en el que explica su situación en clase: “Hoy no hay intérprete. ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a estudiar? No puedo estudiar, no puedo trabajar... No entiendo. Estoy en clase. Me aburro”, dice.

No es la primera vez que se enfrenta a esta barrera por la ausencia de su intérprete. La Consejería de Educación ha trasladado al padre que no hay nadie en las bolsas que pueda suplir el trabajo de la persona que la acompaña en las clases “y se quedan tan anchos”, dice Pedro, su padre, en una entrevista a Antena 3. Se muestra muy indignado por una situación cíclica: “Es una vergüenza. La lengua de signos está reconocida por ley desde 2007 y esta es una situación que viven los niños sordos no solo de Euskadi si no de todo el país. Además, las condiciones de trabajo que se les ofrece a los intérpretes en la educación son pésimas. Se les contrata por meses”.

El año pasado estuvo sin apoyo tres meses

Cuando era pequeña Nahia fue diagnosticada con una encefalopatía epiléptica rara llamada síndrome de puntas-ondas continuas durante el sueño (CSWS, por sus siglas en inglés), un trastorno que aparece en la infancia y que afecta a entre un 0,5% y un 1,5% de los niños con epilepsia. Ese trastorno puede provocar lesiones de diversa índole y, en su caso, le provocó una sordera permanente.

El otoño pasado, tal y como relató en su Instagram, se quedó sin ese apoyo durante 3 meses: “Yo quiero un intérprete, pero no lo tengo. Como no tengo intérprete estoy muy estresada, también muy enfadada. Lo necesito porque no entiendo cuando hablan. Ahora en clase, paso”, sentenció. Ha repetido de nuevo la fórmula de denuncia mediante un vídeo, porque se ha vuelto a quedar sin apoyo en el inicio del curso.

Su padre explica que, en sustitución de la intérprete, en otras ocasiones se le ha colocado una mediadora, pero esta figura no puede cumplir las mismas necesidades porque no tiene el dominio de la lengua de signos de su intérprete: “Dedican una carrera universitaria, 4 años, a estudiar la lengua de signos”, explica. Con la mediadora tampoco llega a entenderse correctamente.

“Esta semana no ha habido intérprete, la semana que viene no lo sé. Creo que tampoco. Es igual que el año pasado. Vaya chasco”, termina diciendo Nahia en el vídeo de la pasada semana.

