Defensa no descarta el "secuestro" como hipótesis de la desaparición de los tres militares, aunque no es la más "plausible"

DECLARADO EL "SECRETO DE LAS ACTUACIONES"

Pedro Morenés, ministro de Defensa, ha señalado durante una rueda de prensa que se está trabajando con "todas las hipótesis" en la investigación sobre los tres militares desaparecidos en el Atlántico cuando cayó el helicóptero en el que viajaban. No obstante, ha señalado que no se descarta que se trate de un "secuestro", para lo que trabajan medios de Inteligencia, aunque no es la teoría "más plausible". El juez, por su parte, ha declarado "el secreto de las actuaciones" en el caso.