Morenés confirma que "siguen desaparecidos" los militares que iban en el helicóptero siniestrado

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha informado desde la base aérea grancanaria de Gando de que los tres militares que iban en el helicóptero del Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR) que cayó al mar este jueves a 74 kilómetros de la costa del Sahara "siguen desaparecidos". El ministro, en Gran Canaria para interesarse por el operativo de búsqueda, ha expresado su pesar y también su extrañeza ante la falta de noticias.

Morenés ha explicado que hasta ahora los servicios de búsqueda no han podido acceder a la cabina del 'Super Pima', por lo que no se ha podido descartar que se hundieran con el aparato. En todo caso, el ministro ha precisado que el helicóptero "puede haber amerizado" sin producirse la desgracia, porque el aparato "no está destrozado" y no se han encontrado signos de "violencia" en la caída. "Hasta ahora no hay contacto real. No se concreta. No los hemos encontrado ni en superficie, ni en ningún pesquero, ni sabemos si están en el helicóptero. No descartamos ninguna hipótesis", dijo Morenés a los medios de comunicación.

El ministro lamentó la "distorsión informativa", que achacó a una comunicación del Gobierno marroquí que llegó apuntalada por categorizarse como de "verificación absoluta de veracidad". "Por eso lo comunicamos a los medios de comunicación", explicó. Preguntado por la seguridad de los AS 332 'Super Puma', el ministro ha asegurado que los militares españoles "no vuelan en chatarras volantes", en respuesta a críticas vertidas en esos términos por familiares al respecto. El ministro considera que en el Ejército español "se sigue el libro", se hacen todas las revisiones pertinentes y "nadie se juega la vida de sus compañeros".

El Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire anunciaron este jueves por la noche que los tres tripulantes del helicóptero habían sido rescatados con vida, tras recibir informaciones de las autoridades marroquíes de que habían sido recogidos por una patrullera de su país. Con el paso de las horas, Defensa indicó que los últimos informes indicaban que la embarcación que había socorrido a los militares españoles era un pesquero marroquí que se dirigía a Dajla. Sin embargo, durante todo el día, el Ejército del Aire no ha podido contactar con los tres militares, por lo que no ha desactivado el operativo de búsqueda desplegado en la zona del accidente. Morenés ha asegurado que se sigue buscando "a los militares en todos los ámbitos".

También ha hablado sobre este suceso el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. "Ha habido noticias contradictorias. En este momento no se sabe dónde están", dijo en una conferencia de prensa en Nueva York. "Lo que sabemos hasta este momento es que desaparecieron tres militares del Ejército del Aire español, un capitán, un teniente y un sargento", explicó el titular de Exteriores.

Los tres habían viajado a Senegal para participar en unos ejercicios conjuntos con las fuerzas armadas locales, en los que se realizaban prácticas de salvamento y de rescate. Terminada la misión, despegaron desde Dakar, pararon a repostar en Mauritania y a la altura de Dajla, en el Sahara Occidental, "se perdió la pista a unas 60 millas de la costa", tras lo que se puso en marcha el operativo de rescate por parte de los servicios españoles y de los de Marruecos y Mauritania, explicó García-Margallo. Añadió que el Ministerio de Exteriores está "en contacto permanente" con las embajadas españolas en Marruecos, Senegal y Mauritania.