"Decepcionado, pensé que hoy iba a ver a mi hija" dice la ex pareja de la mujer de 'Infancia Libre' detenida

no ha podido ver a su hija en el colegio esta tarde porque, dice, aún no hay régimen de visitas definitivo . Dice que está "decepcionado, pensé que hoy iba a verla". En estos cuatros años ha estado con ella unas tres veces. Su ex pareja se la llevó y le impidió estar con la menor. "Cambiaban de colegios, de población, la habré visto tres o cuatro veces en cuatro años" asegura José Luis.

Ana le denunció por golpear a la niña y por supuestos abusos sexuales. El juez archivó esta última querella . "Quería volverme loco" afirma.

Tapándose y sin hacer declaraciones salía Ana de los juzgados esta mañana. Se ha acogido a su derecho a no declarar. Ella, como María y Patricia, pertenecía a la Asociación Infancia Llibre. Las tres acusaron a sus ex parejas de graves delitos, no les dejaban ver a sus hijos y compartían psiquiatra, pediatra y abogado.

En este caso, Ana fue detenida por un delito de desobediencia. Ha quedado en libertad con cargos.