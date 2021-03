¿Cuándo llegó y a dónde el lote de la vacuna de Astrazeneca investigado por la EMA tras los episodios trombóticos?

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que el pasado 12 de febrero repartió a las comunidades autónomas el lote de la vacuna de Astra Zeneca que está siendo investigado por provocar episodios de trombos a personas que recibieron las dosis. Se trata del lote número ABV5300, aunque la vacuna con el fármaco continúa en España.

En total, se han dado 30 casos de trombos entre todos los países europeos y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya está investigando a qué se deben. En España, se han administrado un total de 228.000 dosis de ese lote, pero la ministra de Sanidad Carolina Darias ha dicho en una entrevista en RNE que la vacuna es "segura" y que las decisiones que tome el Gobierno sobre esta cuestión se harán conforme a lo que dictamine la Agencia Europea del Medicamento.

Darias ha dicho que "no hay relación causal entre el evento trombótico y la vacuna en sí" y ha animado a vacunarse. También ha añadido que ese lote fue "suministrado y administrado" en España, por lo que "no se trata de parar un lote que no tenemos".

Según la Agencia Efe, la partida fue distribuida por todas las comunidades autónomas, que son las encargadas de su administración en los grupos de población correspondientes, el pasado 12 de febrero. Aún así, de momento, sólo 4 comunidades han suspendido la vacunación de las dosis del lote investigado. Se trata de Asturias, Castilla y León, Andalucía y Canarias, aunque sí que mantienen la vacunación con otros lotes de AstraZeneca.

Respecto a Europa, Dinamarca, Islandia y Noruega han suspendido la vacunación contra el coronavirus con AstraZeneca y Austria, Letonia, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Italia y Rumanía han retirado un lote de esta farmacéutica.

A pesar de este contratiempo, la EMA considera que "los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos". "El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general" ya que sólo ha habido 30 casos respecto a 5 millones de personas vacunadas.