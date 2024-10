¿Cuál es la ciudad más feliz de España?

"With the lights, with the music, very welcome everybody here!". Con esta frase, que ha sido más que repetida, inauguraba Abel Caballero las que son, ahí no hay duda, las luces de navidad más conocidas del mundo. No sabemos si ellas tienen algo que ver, pero ahora el alcalde de Vigo tiene otro gran reclamo para invitar al mundo a conocer su ciudad. Es la más feliz de España. O eso dice el National Geographic.

Se trata de un estudio elaborado por el 'Happy City Index' que se publica cada año desde el 2019 y que pretende clasificar las ciudades más felices de todo el mundo. Y siendo la felicidad un concepto tan sumamente subjetivo, ¿es esto posible? Nos preguntamos. Veamos en qué se basa el ranking.

Áreas verdes, movilidad o economía

El acceso a áreas verdes, la protección ambiental, la movilidad, la economía o la educación son algunos de los aspectos que se tienen en cuenta para crear esta lista. Siguiendo estos criterios generales, la investigación destaca un total de 250 ciudades en todo el planeta.

Las 37 primeras de la lista son lo que se denomina la categoría oro. De la 38 a la 100 la categoría plata y de la 101 a la 250 bronce. La primera española que encontramos ocupa el puesto 58 y es Vigo. La siguiente, justo detrás, Bilbao, en el puesto 59.

La ciudad de los millones de luces

Con cerca de 300.000 habitantes, Vigo es el ayuntamiento más poblado de Galicia y la ciudad más grande de España sin rango de capital de provincia. En pleno corazón de las Rías Baixas, puede presumir de un clima suave y una gran playa como la de Samil que se presenta como alternativa perfecta para las familias.

Los parques son otro de sus reclamos, y hasta hace poco una de las cosas por las que era conocida eran sus pronunciadas cuestas. Eso sí, todo esto ha pasado a un segundo plano desde que su iluminación navideña rivaliza con la de las principales ciudades del mundo. Los millones de luces led que cada año anuncia su alcalde a bombo y platillo llenan los hoteles durante todo el mes de diciembre y las colas que se generan para verlas incluso colapsan la autopista.

Si las luces tienen o no algo que ver, no lo especifica la investigación. Quizá porque la felicidad que generan depende también de a quién se le pregunte.

