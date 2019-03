La crítica carta de los padres de Laura Luelmo: "Los monstruos y seres perversos no pueden convivir en una sociedad a la que odian"

Los padres de Laura Luelmo, la joven profesora secuestrada y asesinada en Huelva, han escrito una crítica carta para que el Estado tome consciencia de su caso:

"Sentimos dolor e indignación. El Estado ha fracasado estrepitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de nuestra hija al exponerla a un ser monstruoso.

El asesino ha pasado por instituciones penitenciarias con el fin último del cumplimiento de su pena y su total rehabilitación para la inserción social, pero en el momento en que sale en libertad comete de nuevo, en la persona de nuestra hija, los dos actos, asesinato y agresión sexual, por los que fue anteriormente condenado.

Una buena conducta en la cárcel no es significativa, ya que no es posible que el recluso reincida dentro de prisión.

Los monstruos y seres perversos no pueden convivir en una sociedad a la que odian y contra la que van a seguir actuando.

Agradecemos el gesto de las Cortes de Castilla y León, al guardar un minuto de silencio por Laura, pero pensamos que merecemos algo más que eso, cuando menos una disculpa y una petición pública de perdón del Estado por su tremendo fracaso en la no consecución del cumplimiento de la pena.

El Código Pena debe revisarse para que estos delitos sean real y duramente castigados y no solo públicamente reprobados, con el fin de que los asesinos y violadores reincidentes que no tienen ni han mostrado su voluntad de recuperación no puedan seguir violando y matando, y las penas por este tipo de delitos se cumplan íntegras.

Los políticos tienen que sentarse, pensar y reflexionar. Deben ponerse en el lugar de las víctimas y sus familias para actuar, y no olvidar que algún día también les puede tocar cerca".