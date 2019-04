Crece la pasión por las torrijas en Semana Santa

No hay Semana Santa sin procesiones, ni comida de cuaresma sin torrijas. Pedro Miranda, maestro pastelero, hace él mismo el pan, dándole un toque de naranja y azúcar, ese es el éxito de una buena torrija. Luego la baña en leche con aroma de canela y limón y la fríe en aceite de girasol durante no más de 16 ó 18 segundos porque si no se queda muy seca.

El cocinero Iñaki Rodaballo, le da un último toque cubriéndola con una crema de calabaza, clavo y canela. Dice que la cocina está para innovar.

Los super golosos las toman con natillas incorporadas. También las hay elegantes, en vaso y con crema de vainilla.