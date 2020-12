'Covid 19, el lado más humano', así han vivido los enfermeros los retos de la pandemia de coronavirus

Muchos enfermeros han pedido a la sociedad que se queden en casa y cumpliendo las medidas de seguridad para que no se acumulen pacientes en los hospitales.

Los sanitarios han querido lanzar un mensaje claro de cara a las fiestas navideñas: "Nosotros seguiremos estando aquí para continuar con el cuidado a todas las personas que lo necesiten, pero os pedimos prudencia, no queremos veros aquí", ha explicado una enfermera canaria.

Desgraciadamente para ellos, los enfermeros han sido sin duda los protagonistas del año en todo el mundo, sin ellos los efectos del coronavirus habrían sido todavía mucho peores en todos los países.

Por eso se han realizado varios documentales en los que se refleja el dolor, las emociones y los retos que han tenido que afrontar a la hora de hacer cara al coronavirus en los diferentes hospitales de nuestro país.

"La primera toma de contacto en los hospitales fue una bofetada de realidad", "decirle a alguien que se le ha muerto un familiar sin verle y que no lo puede ver muerto es algo terrible", "esto no se puede comparar con ninguna otra tragedia, esto me parece una masacre". Son algunas de las declaraciones de los sanitarios que participan en el reportaje sobre el coronavirus.