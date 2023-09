Correos vuelve a estar en el punto de mira: “Es la peor gestión de la historia”

Las cartas y los paquetes se siguen amontonando en muchas oficinas de correos, lo que ha provocado una movilización de parte de los sindicatos que están denunciando esta situación. Esto provoca que los burofax lleguen tarde, que los certificados no se entreguen o que las cartas no puedan ser repartidas. Además, a esto hay que sumar la huelga de los trabajadores de la limpieza en Galicia, que han asegurado que no les llegan las nóminas y que llevan meses sin cobrar.

"Esta mala gestión va camino de la pérdida de 2.000 millones de euros en 2024"

El portavoz del sector postal de comisiones obreras, Regino Martín, ha asegurado en una entrevista concedida a Antena 3 Noticias que esta es la peor gestión en la historia de correos. Tal y como ha explicado, esta mala gestión implica la pérdida de 1.000 millones de euros y va camino de 2.000 millones en 2024, al parecer, esto se debe a un ajuste de correos que pretende recortar, plantillas, recortar, empleo y hacer esto que ha hecho por ejemplo con la limpieza no contrato de la limpieza.

Martín ha asegurado que el contrato de limpieza en seco de Galicia se había adjudicado a la empresa J. Córdoba de forma ilegal ya que tenía el requisito básico de los planes de igualdad, y además no cumplía tampoco con los servicios de prevención propio, por lo que acabó adjudicándose a ella. Según cuenta el portavoz, la empresa había tirado los precios, es decir, correos tiene la cuenta de resultados absolutamente quebrada y lo que hace es contratar servicios a bajo precio que perjudica a los ciudadanos y a los trabajadores.

Los trabajadores de correos tienen vocación de servicio público

Hace tan solo unos meses, cuando se celebraron las elecciones generales del 23 de julio, se hablaba sobre la eficacia del voto por correo, pero incluso después de que "se han mostrado como imprescindibles", Regino Martín no entiende cómo el gobierno y la empresa no cuidan de sus trabajadores. "Yo tengo que decir claramente que, cuando no hay médicos, los hospitales funcionan peor. Cuando no hay profesores, la enseñanza funciona peor. Y que cuando no hay carteros en la calle o no se cobra en las oficinas, evidentemente, correos funciona peor. Por lo tanto, es un problema de gestión de políticas, los trabajadores han demostrado que son eficientes y que tienen vocación de servicio público", ha afirmado el portavoz.

Los objetivos de las manifestaciones

El principal objetivo que tienen las manifestaciones que se están llevando a cabo y que tendrán lugar en España en los próximos meses, es el de correos "deje de dormitar y deje de mirar hacia otro lado, y se rescinda del contrato con la continuidad de los casi 100 trabajadores de la empresa". Del mismo modo, Martín ha explicado que otro de los principales objetivos es el de pagar las nóminas que se deben: "Al ser una empresa pública, tardará en llegar a la adjudicación, por lo que lo que tiene que hacerse son contratos con empresas puente que garanticen el servicio limpieza con los mismos trabajadores, es decir, que no se le pueda despedir y que se les garantice que van a cobrar".