La corrección de un profesor en un examen de la que habla todo el mundo: "Porque usted lo diga, señora"

Que levante la mano quien no haya tirado de literatura alguna vez en un examen. Cuando los conocimientos sobre la materia no son abundantes, quien más quien menos, ha explicado la misma frase de varias formas distintas por eso de "rellenar", como si por cada línea fuesen a subirnos un par de décimas. Lo que no maneja el alumno es la reacción del profesor que corrige, y como apreciamos en la siguiente historia puede que sea incluso más imaginativa que la del estudiante.

@jambri_vk compartió en su perfil de Twitter la imagen de un examen corregido al que acompañó con el siguiente texto: "Examen de lengua be like". Se trata de un comentario de texto de lo que parece un poema de Machado. El examinado reflexiona sobre el "llanto sin pena" y llega a afirmar que la apreciación de Machado "es mentira" a lo que el docente reprocha "porque usted lo diga, señora". Las apreciaciones se completan con dos interrogaciones a la expresión "nombrar individuos" y finaliza con un divertido dibujo de una canasta de baloncesto acompañado del siguiente texto: "Aquí la canasta para el triple".

La publicación se ha convertido rápidamente en viral sumando más de 33.000 visitas. Algunas de las respuestas compartieron otras experiencias graciosas durante sus exámenes como @Paulasoousa_ que compartió que su profesora del curso anterior le puso en la prueba "Justito. Realmente no tienes ni idea. El año que viene sufrirás" y acompaña la foto con la siguiente afirmación: "Bueno tenía razón, este año estoy sufriendo".

@_marigarc compartió otro contenido que fue la respuesta de su profesor a una "equivocación": "Lo siento".