Contagiado de la viruela del mono y en el metro: la denuncia viral de un médico madrileño

Dos personas han muerto y 4.298 se han contagiado de la viruela del mono en España. El primer caso mortal en España por viruela del mono se conoció este viernes y fue localizado en la Comunidad Valenciana. El segundo se registró en Córdoba este sábado.

Los contagiados por la viruela del mono deben permanecer unos días en casa hasta que sus lesiones se hayan curado para evitar contagiar a otras personas. Sin embargo, parece que algunos no tienen en cuenta la salud de los demás. Arturo M Henriques es médico cirujano y reside en Madrid. Cuando estaba en el Metro de Madrid vio a un hombre que tenía decenas de erupciones cutáneas.

El doctor decidió acercarse hasta el hombre y preguntarle si estaba contagiado. "Tengo eso, pero mi médica no me dijo que tenía quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla", explicó el contagiado.

Henriques le dijo que las lesiones que tenía en todo su cuerpo son lo que más contagian. "Le digo que las lesiones que tiene en todo su cuerpo son lo que más contagian. Que yo soy médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de si médica de cabecera, escribe en el tuit compartido en su cuenta", asegura en el mensaje. El señor, lejos de reconocer su error, le pidió que le dejara en paz: "No me toques los cojones".

En ese momento, este médico decidió acercarse a la mujer que se había sentado al lado para explicarle la situación. La mujer le aseguró que no se iba a contagiar porque no era "gay": "Cómo me voy a enfrentar si no soy gay. El Gobierno dijo que eran los gais los que se tenían que cuidar". Mientras, España se ha convertido uno de los países más afectados por la viruela del mono.