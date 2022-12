Confusión por el sinfín de señalizaciones en el cruce del nuevo carril bici de Valencia

Tras muchos meses de obras, la ciudad de Valencia acaba de inaugurar la remodelación del cruce de la avenida del Cid y la avenida Pérez Galdós con la incorporación de nuevos carriles bici. La nueva intersección está repleta de señalizaciones para peatones, ciclistas y conductores.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué les parece este cambio. Los ciclistas se muestran contentos: "La verdad es que nos viene bastante bien, me siento más seguro por un carril bici que yendo al lado de los coches", asegura un joven que ha parado para responder nuestras preguntas. Respecto a las nuevas indicaciones y flechas, asegura que "este tramo concreto" está "bastante claro para ir en bici, no veo pérdida ninguna".

También han dado su opinión sobre el nuevo carril bici varios peatones que cruzaban por los pasos de cebra en ese punto. Un vecino ha contado que considera que la zona "ha mejorado mucho" porque "han adaptado los semáforos" y "el cambio ha sido muy positivo".

Por su parte, una vecina del barrio ha comentado que "al principio me equivocaba y no sabía por dónde tenía que pasar pero ahora lo entiendo, está claro, se ha quedado muy bien". Otra ciudadana indica que "durante mucho tiempo hubo un galimatías en este lugar por las obras y porque no sabíamos muy bien qué es lo que estaban haciendo pero ahora que han acabado lo vemos claro".

No todos los vecinos están contentos

Pero no todo el público sostiene el mismo criterio. Hay personas que se muestran en desacuerdo con este cambio respecto al planeamiento urbano original. Un vecino nos responde: "Me parece un disparate absoluto. No queda nada claro. Y un carril bici del tamaño de un carril de automóviles creo que es un disparate".

También hemos consultado a varios conductores. Uno de ellos señala que "antes lo veía más sencillo" y ahora "voy un poco despistado pero, bueno, todo es acostumbrarse".