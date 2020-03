El confinamiento en España, en la viñeta gráfica informativa de la semana

España está en estado de alarma desde el pasado 14 de marzo y así seguirá hasta mínimo el 11 de abril debido al coronavirus. Entre las medidas que se han llevado a cabo está el confinamiento de la población, lo que ha servido para la viñeta gráfica de esta semana.

Alfredo Boto-Hervás dibuja al Covid-19 paseando por la calle cabreado porque no hay nadie: "Qué decepción, me habían dicho que este país era la caña...", "No hay ni el tato por la calle...", "Qué muermo".

Hasta la fecha, España registra más de 2.180 muertos y el número de contagiados supera los 33.000. La buena noticia es que el número de dados de alta supera los 3.300.