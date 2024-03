La Confederación de Hosteleros, contra Yolanda Díaz por la polémica del horario de los bares: "Meó fuera de tiesto"

"No es razonable que España sea un país en el que convoquemos a reuniones a las ocho de la tarde, no es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada". Estas fueron las palabras que Yolanda Díaz pronunció el pasado lunes y que han generado tanta polémica. La patronal del ocio rechaza la propuesta puesto que aseguran que les perjudicaría mucho.

También los hosteleros han respondido contundentemente. José Luis Yzuel, presidente de la Confederación de Hosteleros de España, considera que nos debemos europeizar nuestro país y que la vicepresidenta segunda "meó fuera del tiesto con sus declaraciones". "No se puede generalizar con que los restaurantes cierran a la una. No es justo", ha declarado para Antena 3 Noticias.

El presidente de la confederación asegura que el sector trabaja "seria y permanentemente en ajustarlo todo " porque "la hostelería no ha hecho más que ajustar horarios desde la pandemia" y enfrentarse a las dificultades para "cuadrar plantillas". Considera que "dar servicio a la una de la madrugada es una auténtica bondad" porque, a su parecer, "hay que pensar en la gente que sale tarde de trabajar".

Una de las cosas que molestan al presidente de los hosteleros es no haberse reunido con Yolanda Díaz. "Es mentira lo que dijo de que se había reunido con todos los subsectores del turismo. Que yo sepa no se ha reunido con ningún presidente de ningún subsector", ha explicado.

Otro "detalle" que critica es que la viceministra considerara que debemos parecernos a Europa. "La hostelería de España es envidia del mundo y en Europa lo que quieren es parecerse a nosotros, se quieren españolizar, quieren imitarnos". Y reflexiona: "¿Por qué nos tenemos que parecer a Europa cuando hay países del norte que cierran a las seis de la tarde porque no hay manera de hacer otra cosa que no sea meterse en casa?".

"No entendemos absolutamente nada... no sabemos por dónde cogerlo", ha continuado. "Con todos mis respetos, no entiendo que la ministra de Trabajo no esté encantada con un país que es envidia del mundo y que genera -con los establecimientos que alargan sus horarios- más plantillas, más masa salarial, más negocio y más consumo", ha zanjado.

