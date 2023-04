Un conductor abandonada su coche en medio de la autopista en Tenerife y se da a la fuga en presencia de la policía

Ha ocurrido en la TF-5, la autopista del Norte de Tenerife. Ante la sorprendente mirada del resto de conductores que circulaban por la vía, el conductor se bajó de su vehículo, dejándole en medio de uno de los carriles centrales.

Sucedió el pasado viernes, 14 de abril, a última hora se la noche. Esta autopista es una vía que registra numerosos atascos, sin embargo no era una habitual para retenciones de tráfico: los conductores que circulaban por la TF-5 en dirección a Santa Cruz de Tenerife se encontraron con esta inesperada sorpresa a la altura del pabellón Santiago Martín.

La vía se encontraba completamente parada, pero esta vez no era ni por un accidente ni hora punta. La Guardia Civil había desplegado un operativo para tratar de detener al conductor del vehículo, por motivos que no han trascendido, y que se había dado a la fuga. Los efectivos intentan darle alcance, hasta que el individuo decide abandonar su coche y salir corriendo. Una acción que puso en peligro no sólo la vida del conductor, sino también del resto de personas que esperaban en sus vehículos.

El momento fue grabado por uno de los conductores que se encontraba en el atasco.

Finalmente, los agentes de la Guardia Civil lograron controlar la situación y fue uno de los efectivos el que se tuvo que hacer cargo del vehículo abandonado. Logró retirarlo de la vía, mientras el resto de conductores esperaban pacientemente a que se restableciese la circulación en la autopista y la normalidad.