Condenado un profesor de la Rey Juan Carlos por abusar sexualmente de una alumna

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia de un juzgado madrileño que condenó a dos años de cárcel a un profesor de que daba clases de danza en la Universidad Rey Juan Carlos por abusar sexualmente de una alumna durante tres cursos, al considerar probados tocamientos y envíos de imágenes sexuales.

El docente admitió la existencia de fotos y mensajes de contenido sexual alegando que ambos mantenían una relación abierta, con actos sexuales mutuos y consentidos, pero según el auto del juez, en los mensajes investigados no se evidencia eso.

"Me ponía el pene en la nuca"

La víctima, estudiante del Grado de Artes Visuales y Danza, ha explicado en una entrevista con 'elDiario.es', que el profesor "te metía la mano en el pantalón, te cogía el tanga y te hacía algún comentario al oído".

Según su relato las agresiones duraron tres años. "Se ponía detrás de ti, te ponía sus genitales en la espalda, empezaba a mover la pelvis y te metía la mano en el pecho (...) Cuando me pedía que tocase mis pies con mis manos, él cogía y me abría el culo porque decía que así iba estirar más y me ponía el pene en la nuca", ha detallado la joven.

Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2014 y febrero de 2017, aprovechando las distintas clases del grado, que incluían cursos de flexibilidad, acondicionamiento físico, trampolín, cama elástica, acrobacias y danza, tal y como ha revelado el informe judicial, al que ha tenido acceso Efe.

"Ánimo libidinoso"

El fallo también ha señalado que el condenado actuó "con ánimo libidinoso" y que el relato de la denunciante es "plenamente creíble".

Por estos hechos, además de la pena de cárcel el docente también tendrá que indemnizar a la denunciante con 3.000 euros por daño moral y se le prohíbe acercarse a 500 metros de la joven durante tres años.

La defensa del condenado, que se reincorporó a las clases como profesor en 2020, ya ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.