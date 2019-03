Concepción Dancausa explica que el biberón hallado junto al bebé fue clave para la detención de la madre

Un biberón hallado junto al bebé encontrado en un contenedor de Madrid ha sido clave para lograr identificar a la madre del pequeño. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, en Espejo Público.



"El niño venía en una mochila en la que había también un biberón. El biberón era de una marca que solo se utiliza en el hospital de Alcalá de Henares, por lo que los investigadores fueron al hospital para ver los niños que habían nacido en los últimos 15 días. A partir de ahí se descubrió que había una madre colombiana que vivía cerca de donde se había depositado al niño y se dirigieron a su casa", explica Dancausa.



"Ella en principio lo negó, pero luego lo reconoció. Tiene tres hijos más y un padre que es el que se ha hecho cargo de los hijos", indica Dancausa.



La delegada del Gobierno ha explicado que el recién nacido tiene 10 ó 15 días y que es un "milagro" que haya logrado sobrevivir. Dancausa ha indicado que el padre del pequeño no tiene nada que ver con el abandono del recién nacido.



"El niño tiene entre 10 o 15 días. No sabemos porque la policía y la Guardia Civil dicen que el padre no tiene nada que ver, pero será porque tiene pruebas suficientes", ha afirmado Dancausa.



Dancausa ha explicado que desconocen de momento porque la madre arrojó al recién nacido a un contenedor y que en estos momentos está siendo interrogada.



Por último, Dancausa ha explicado que la Comunidad de Madrid va a estudiar quién se queda con la custodia del recién nacido.



"Todos los menores están sometidos a protección y la Comunidad de Madrid estudiará el caso. Lo lógico es que el padre se haga cargo del recién nacido porque la línea es no separar a los hermanos", ha concluido Dancausa.