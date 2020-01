¿Cómo es un 'osito' de Tous por dentro?

La Audiencia Nacional inició una investigación a Tous para esclarecer si, como sostiene la Fiscalía, la compañía catalana ha vendido joyas rellenas de material no metálico, pese a publicitarlas como si fueran íntegramente de oro o plata.

Este miércoles el representante de la firma Tous ha asegurado en la Audiencia Nacional que sus joyas cumplen con todas las garantías, incluidas las de plata, en cuyo interior ha reconocido que puede haber materiales no metálicos por el uso de una técnica que dota a la pieza de mayor estabilidad.

Durante el interrogatorio, la firma, que sólo ha respondido a preguntas del Ministerio Público, ha negado las acusaciones y ha explicado que para sus piezas en platas emplea la técnica del electroformado, según la cual la joya podría incorporar núcleos no metálicos dependiendo del tamaño, forma y metal precioso en cuestión.

En este sentido, ha alegado que de no recurrir a esta fórmula sería imposible hacer piezas de determinados volúmenes ya que no tendrían estabilidad, aunque ello no impide que el producto final sea siempre de primera ley.

Las denuncias comenzaron en 2018 cuando la acusación popular presentó ante la Guardia Civil de Córdoba una denuncia asegurando que había detectado que varios modelos de joyas estaban rellenos de un material no metálico.

En su denuncia, presentada en diciembre pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional aprecia la "afectación a un número muy importante de productos presuntamente puestos en el mercado con publicidad engañosa o fraudulenta", unos cuatro millones de piezas, por una empresa "implantada en más de 45 países, con unos 400 establecimientos y un volumen de ventas en España de más de 350 millones de euros".