Cómo descongelar el congelador en tan sólo 15 minutos

Limpiar el congelador es una operación de mantenimiento que debe hacerse constantemente, además de hacerse con cierta periodicidad. El periodo recomendado para que no haya imprevistos como averías o mal funcionamiento es de al menos una vez al mes. Pero antes de limpiarlo bien tenemos que descongelar en el caso de que no se tenga la función "no frost", la cual muchos de estos aparatos tan antiguos no lo tienen.

Existe un método mediante el cual, además de limpiar el congelador, nos aseguraremos de que los alimentos que hay en su interior estén siempre en las condiciones de conservación más óptimas posibles. Un correcto cuidado asegura que los dispositivos que tenemos en casa tengan una vida media longeva.

Entre otras cosas, la limpieza mensual del congelador también nos permitirá hacer una especie de inventario de los alimentos almacenados en su interior. Por otro lado, también puede pasar que se nos olvida haber congelado comida en el interior.

Limpiar rápidamente el congelador del hielo

Tan solo necesitamos desenchufar de la toma de corriente la nevera, además de guardarlo todo en bolsas especiales para asegurarnos de que se mantienen las bajas temperaturas.

Pero aún mejor si tuviéramos que tener un segundo congelador. En todo caso, una vez que la comida congelada esté segura, calentamos un poco de agua en una cacerola y una vez empiece a hervir, la metemos dentro de nuestro congelador. Posteriormente, cerramos la puerta y esperamos alrededor de un cuarto de hora.

Una vez hecho esto, cuando volvamos a abrir el congelador notaremos que el exceso de hielo se ha derretido. Tendremos que quitar el agua que se habrá formado mientras tanto. Otra escarcha que aún puede haber quedado adherida se desprenderá mucho más fácilmente. Para evitar que el agua fluya, hay que colocar bayetas en la parte delantera del congelador antes de cerrar la puerta.