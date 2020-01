Comienzan a vallar la zona de Gamonal para cerrar la zanja abierta

Los operarios de la empresa adjudicataria de las obras del bulevar de Gamonal, en Burgos, han comenzado a delimitar con vallas la zona para empezar a tapar la zanja abierta el pasado 9 de enero y que originó una serie de disturbios en el barrio.

En la reunión de ayer del vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez (PP), con técnicos municipales y responsables de las obras, el Ayuntamiento pidió la máxima agilidad posible para ejecutar los trabajos que devolverán el lugar a su estado anterior.

Varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local custodian esta zona de la calle Vitoria, donde está prevista la celebración de una asamblea vecinal. Para después de la asamblea está previsto que los vecinos hagan una marcha y ocupen, según han dicho algunos de los dirigentes vecinales, de manera pacífica, las oficinas bancarias que sufrieron daños en los altercados de días pasados.

Según estos dirigentes vecinales, el objeto de esta ocupación de las oficinas es entregar una carta a cada uno de los directores de las sucursales para que retiren las denuncias presentadas tras los altercados.

Además, varias decenas de personas de la asamblea vecinal del barrio burgalés de Gamonal se han dirigido a las entidades bancarias para que retiren las denuncias que han presentado por los daños que sufrieron en los altercados registrados la pasada semana.



Dos miembros del movimiento han entregado una carta a los directores de las sucursales dañadas para solicitar "que se retire la acusación, que no se reclame ningún tipo de indemnización y que no se condene a ninguno de los encausados".



"Reclamamos una carta a los directores que deje claro que no va a llevar a cabo ninguna acción" y le dan una semana de plazo, según han informado los vecinos en la reunión matinal.



La asamblea vecinal de Gamonal también ha decidido que no habrá manifestación, tras celebrarse durante once días consecutivos, y mañana acordarán cuándo y qué recorrido tendrá la siguiente, que será probablemente el jueves.