Más de un centenar de vecinos del Gamonal ocupan la zona de obras de la calle Vitoria

Más de un centenar de vecinos del barrio del Gamonal, en Burgos, ocupan desde antes de las siete de la mañana una zona de la calle Vitoria, donde se realizan las obras de remodelación proyectadas por el Ayuntamiento y que esta mañana no se han reanudado.

Las obras, origen de incidentes violentos desde el pasado viernes, no se han reanudado esta mañana a pesar de que el alcalde de la ciudad anunció que continuarían los trabajos. Aunque los trabajadores y la maquinaria llegaron al lugar de las obras en días pasados entre las siete y las ocho de la mañana, hoy no lo han hecho y a las nueve no había actividad alguna en el lugar.

Más de un centenar de personas que se oponen a la conversión en bulevar de un tramo de la calle Vitoria, a su paso por el barrio de Gamonal, ocuparon desde poco antes de las siete de la mañana un tramo de la zona de obras donde las vallas perimetrales fueron arrancadas anoche por los manifestantes y no han sido repuestas hasta el momento.

Además de los vecinos que se oponen a las obras y de curiosos, desde primera hora de la mañana hay en el lugar más de una decena de furgones del Cuerpo Nacional de Policía con efectivos antidisturbios que no se han llegado a desplegar ni han intentado impedir la concentración de ciudadanos.

En estos momentos siguen detenidas 13 personas que fueron arrestadas el sábado, una vez que la titular del juzgado numero tres de Burgos ha decretado la prórroga de la detención y ha solicitado a la Policía Nacional que concrete las imputaciones que se les hacen. La Asociación de Periodistas de Burgos ha emitido un comunicado en defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio profesional, al entender que los manifestantes han acosado a los informadores, especialmente a los gráficos, en varios momentos de los disturbios.