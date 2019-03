Comienza en Valencia el juicio a la banda neonazi más peligrosa de España

Hoy ha comenzado en Valencia el jucio a la banda neonazi más peligrosa de España, con 15 de los 18 acusados sentados en el banquillo. De los tres que faltan, uno de ellos está declarado en rebeldía, el otro se encuentra en busca y captura y el tercero está internado en un psiquiátrico.

La vista ha comenzado con los gritos de los acusados a la prensa cuando intentaba grabarles. Se han dirigido a ellos llamándoles "hijos de perra" y gritando "¡no me grabes, no me saques!".

Los abogados de los acusados de integrar esta organización neonazi, Frente Antisistema, entre los que se encuentra el asesino confesto del joven de Burjassot Guillem Agulló en abril de 1993, han defendido que la acción de sus representados es "prácticamente de pensamiento" y ha negado que ejercitaran "actividad peligrosa".

La sesión de este lunes se ha limitado a cuestiones previas, y el tribunal ha suspendido la vista hasta mañana, a las diez, con las declaraciones de los acusados -detenidos en el marco de la 'Operación Panzer'-, para deliberar sobre un tema alegado por las defensas.

La causa se remonta al año 2005, cuando se produjeron los arrestos sobre un grupo de personas que formaba parte de una organización denominada Frente Antisistema desde 2003.

Sus fines eran el proselitismo y adoctrinamiento de la ideología nacional socialista, con difusión de informaciones que justificaban y promovían el uso de la violencia contra determinados grupos raciales, nacionales o ideológicos, según consta en los relatos provisionales de las acusaciones.