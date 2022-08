Los comerciantes explotan por la subida de la luz: "No nos va a llegar con vender raciones, cañas y tapas para poder pagar esto"

La desesperación por pagar la factura de la luz es cada día más evidente, tanto en los pequeños comerciantes como en otros campos, siendo el caso de la agricultura y la ganadería. El precio sigue subiendo de forma imparable, aunque el Gobierno sigue mostrándose optimista. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, ha restado importancia a los malos pronósticos, señalando que "este año estaremos en un entorno de crecimiento del 4 %" a nivel económico.

Sin embargo, los comerciantes no comparten esa opinión. Es el caso de Domingo, propietario de un bar que no da crédito con el coste total de la factura de la luz. "Me he encontrado con este pequeño regalo de 3.526 euros", nos cuenta. Indica que "no nos va a llegar con vender raciones, cañas y tapas para poder pagar esto" y deja abierta la puerta a posibles despidos, diciendo que "alguien va a dejar de cobrar", dado que se ha triplicado la factura.

En el campo, más de lo mismo. Se están teniendo que hacer reducciones para poder pagar todos los costes que hay actualmente: "Están vendiendo muchísimos animales para tener liquidez y seguir manteniendo los pagos". Igual con los pequeños negocios, que no pueden mantener la luz encendida todo el día: "Intentas reducir al máximo en las horas que hay mucha afluencia". En Vigo, incluso ya se plantean poner la luz en determinados lugares, pero no en un recinto entero.

Gas y luz más caros

Mientras la energía alcanza topes históricos, el gas y la luz copan el debate internacional. Aunque Europa trata de reducir su dependencia energética de Rusia, no le está siendo nada fácil, y es más que probable que deban mantener el gas ruso, al menos por un año más.

En el caso de España, nuestro país ha aumentado el consumo de gas ruso, siendo ya nuestro segundo proveedor, solo por detrás de Estados Unidos, e incluso por encima de un socio tan habitual como es Argelia.