Colocan camas en la planta de Administración del Hospital de Cabueñes, en Gijón, para enfermos de coronavirus

La segunda ola de la pandemia de coronavirus pone en jaque de nuevo a los sanitarios que ven como día a día aumenta la presión hospitalaria tanto en Urgencias como en las plantas donde atienden a pacientes de Covid-19 o sus UCIs.

En el hospital de Cabueñes, en Gijón, llevan más de tres semanas denunciando saturación, falta de medios y de personal. El centro hospitalario se queda pequeño para la avalancha de contagiados que llegan y aseguran que no dan abasto.

Han decidido colocar camas s en la planta de Administración, la van a transformar y están construyendo otra parte fuera para sacar esas oficinas. Se organizan, así, porque en Asturias empiezan a estar al límite.

Ahora "no es un problema de respiradores"

"Estamos cansados, sobre todo, yo creo porque no vemos el final" asegura un enfermero de UCI de Zaragoza: " Ahora el problema no es de respiradores, es de personas que pueden manejar esos respiradores" y recomienda de nuevo un confinamiento" porque no sabemos como se comporta esta enfermedad".

En Aragón también falta personal para atender a los nuevos positivos que ingresan en los hospitales y las camas libres no duran nada: "Ayer por ejemplo dimos un alta y ya por la tarde nos viene otro paciente, aunque, en este caso, nos venia de la provincia de Zaragoza" asegura Alberto Margalef, enfermero de UCI.

En la Comunidad Valenciana notan también el incremento de ingresos, hasta empezar a alcanzar niveles preocupantes, sobre todo en las Urgencias y en las unidades de críticos. Jorge Puchol, anestesiólogo del Hospital de la Fe de Valencia asegura que en tan sólo una semana el crecimiento es increíble: "Teníamos entre 5 y 7 pacientes en críticos y han subido a 18. Prácticamente con ingresos diarios".

Los enfermos de coronavirus ya son un 70%. y los sanitarios, de nuevo -como en el pico de la pandemia- se contagian, " muchos están en aislamiento", asegura Puchol.

Se están realizando otras cirugías "aunque únicamente a pacientes oncológicos y urgencias", reconoce.

Es la fotografía de las UCis, en 10 comunidades, donde ya se supera el 25% de ocupación. Ceuta y Melilla siguen en riesgo extremo.