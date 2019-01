Aumentan los colegios que ofrecen menús veganos

El respeto al medio ambiente o tendencias religiosas ha hecho que el veganismo se ha multiplicado por cuatro en todo el mundo desde 2008. Más de tres millones de personas son veganas en España.

Incluso algunos colegios han comenzado a incluir menús veganos. Algunos padres comenzaron a reclamar este tipo de menús hace unos seis años, según afirman desde las cocinas escolares.

La polémica está montada entre los que están a favor y los que no. No obstante, los padres siempre podrán elegir entre el menú vegano y el tradicional.

Quien practica una alimentación vegana no incluye ningún alimento de origen animal en su dieta. Los expertos en nutrición y salud advierten que esta tendencia alimentaria puede resultar perjudicial si no se planifica de forma adecuada. Aseguran que si no se consulta con un profesional, esta alimentación puede provocar deficiencias de nutrientes en los pequeños.