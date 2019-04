Colau no considera delito la actuación de los titiriteros y pide su libertad

En dos apuntes en su cuenta de Twitter, Colau cuestiona que el contenido del citado espectáculo fuera el indicado para un público infantil, pero considera que no hubo delito.

"La obra no era para niños. Puede que fuera de mal gusto. Pero no era delito", escribe la alcaldesa de Barcelona en un primer apunte en su cuenta de Twitter.

En un comentario posterior, Colau critica a una "derecha vengativa que no soporta la disidencia" y sigue "recurriendo machaconamente al 'todo es ETA'" y defiende la libertad de expresión así como la puesta en libertad de los dos titiriteros.

"Hoy dos titiriteros pasarán la noche en prisión provisional (algo muy excepcional), sabiendo que se enfrentan a una denuncia muy grave: enaltecimiento del terrorismo", escribe la alcaldesa.

A continuación, Colau argumenta que "escribo esto para que nos pongamos un momento en la piel de esos chicos: detenidos, acusados, encerrados y asustados con lo que les viene, sabiendo que a partir de hoy van a tener que lidiar con la maquinaria mediática sin escrúpulos de una derecha vengativa que no soporta la disidencia y aún menos perder las elecciones, y que sigue recurriendo machaconamente al 'todo es ETA'".

Colau, prosigue en su texto, afirma que la obra "satírica y carnavalesca" de este espectáculo "puede que fuera de mal gusto" y "seguro" que no era para niños, pero que "como mucho ha sido un error de programación" del Ayuntamiento de Madrid.

"Una torpeza no es un delito. La sátira no es un delito. En una democracia sana, en un Estado de derecho, hay que proteger toda libertad de expresión, hasta la que no nos guste, hasta la que nos moleste", agrega la alcaldesa, y concluye el mensaje en Twitter escribiendo: "LibertadTitiriteros".

Ante estas palabras, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que ponerse del lado de los que utilizan la sátira para hacer apología "no es digno de la ciudad de Barcelona ni de quien la representa" y ha pedido a Ada Colau "un poco de prudencia" y que esté a la "altura de las circunstancias".