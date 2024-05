Cocodrilos en la Albufera de Valencia: una medida antiflamencos de los agricultores

La Albuferade uno de los lugares más emblemáticos de Valencia y uno de los campos más trabajados por los agricultores. En este rincón de la Comunidad valenciana, existe una gran biodiversidad que ya vive allí, a la que se le une los animales migratorios que, como cada año, visitan esta zona. Un ejemplo de ello son los flamencos. Un animal que, desde hace sobre todo unos años, elige la Albufera para pasar algunos meses del año. Algo que, tal y como dicen los trabajadores de esta tierra, "es muy bonito de ver", pero destacan que tiene consecuencias negativas.

El flamenco es un animal migratorio que suele viajar en bandada y, al posarse sobre los campos trabajados de la Albufera, la están dañando, tal y como cuentan los agricultores: "cuando van en bandada, que son muchos, y se paran en un campo, hacen grandes destrozos dentro del arroz", asegura Javier Matoses, un agricultor de la zona.

Ante esta situación, los agricultores han decido adoptar unas medidas que, sin duda, no han dejado indiferente a nadie. Entre los cultivos de una de las parcelas, se han colocado siete cocodrilos hinchables. Una solución a la que han recurrido después de hacer una investigación sobre cuáles son los animales que comen pájaros de ese tamaño, para así descubrir cuál seria el animal que más temen los flamencos. "En el Nilo, los flamencos le temen a los cocodrilos", asegura Nando Durà, de Unió Llauradora.

Los campos de arroz de la Albufera son indispensables para la economía y gastronomía valenciana, que miran con esperanza esta posible solución ya que, tal y como denuncian los agricultores "con el poco apoyo y la burocracia tan grande que se genera en Europa a los agricultores, tenemos que buscarnos cualquier alternativa para que esto siga siendo sostenible", señala Javier Matoses que, por el momento, alega que está funcionando.

La Asociación Valenciana de Agricultores pide compensaciones por el daño de los flamencos

Ante esta situación, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ha expuesto los primeros daños de la temporada causados por los flamencos en los arrozales. Ha solicitado a las administraciones que establezcan una partida presupuestaria destinada a compensar los perjuicios que provocan los flamencos y otras aves en el cultivo del arroz.

Hace unos meses, el delegado de Birdlife (ecologistas), Mario Giménez, aseguró a EFE que el mal estado de los humedales en el país es la causa de que los flamencos se multipliquen en espacios como la Albufera ya que buscan agua y alimento y en muchos otros humedales no lo tienen. "No es anormal", asegura Giménez sobre el gran número de flamencos que ocupan los arrozales como el valenciano y señala que "lo que no debería ser normal es que el resto de humedales esté en tan mal estado de conservación".

La Albufera, un paraíso en Valencia

Esta zona de Valencia es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Tal y como explica la página oficial de la Albufera, es un Parque Natural a tan solo 15 kilómetros de la ciudad que abarca una amplia biodiversidad y unos paisajes inolvidables.

Se trata de un lago de agua dulce o laguna que se sitúa junto al mar pero que separa "por una restringa de sedimentos". Tiene gran importancia debido a que filtra y acumula sedimentos antes de que lleguen al mar. Se formó a raíz de la acumulación de estos sedimentos provenientes de mares, ríos u océanos.

En el lugar se encuentran animales de todo tipo como garzas, gallinetas, calamones, peces, anguilas, ranas, conejos, etc. La Albufera es grande y está formada por el lago, los arrozales y el espacio de tierra entre el lago y el mar que es la Dehesa del Saler.